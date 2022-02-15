心臟疾病蟬聯臺灣十大死因第二名，其中急性心肌梗塞是心臟病死亡的主要原因之一，中華民國心臟學會依據健保公開資料庫分析全臺各縣市急性心肌梗塞的發生率，花蓮縣竟以每十萬人口就有15.4人居第一名，南投縣、基隆市、臺東縣緊接在後。

●冠狀動脈心臟病 血管阻塞恐致命

花蓮慈濟醫院心臟內科主任陳郁志指出，「冠狀動脈心臟病」簡稱冠心病，當環繞心臟的冠狀動脈因為脂肪及膽固醇積聚而成的斑塊，變得狹窄或硬化，稱為粥狀硬化。一旦冠狀動脈內的斑塊破裂就會造成血栓阻塞血管，即為急性冠心病；若是血管完全阻塞，則為急性心肌梗塞，嚴重時會導致猝死

陳郁志表示，花蓮慈院每年平均有六十至七十位急性心肌梗塞病人來治療，若是病人忍耐不適症狀加上到醫院的路途遙遠或轉院等延後就醫的因素，很容易錯過治療心肌梗塞的黃金時間。

陳郁志進一步指出，悶痛的位置可輻射至手臂、脖子、上腹部、下巴、肩膀，當症狀持續時間超過十五分鐘，有高度可能是心肌梗塞。

不少病友認為心肌梗塞是心臟痛，但其實不會痛，反而是持續胸悶、緊緊、吸不到氣的感覺，或是感覺好像有重重的東西壓在胸前，甚至是合併冒冷汗、噁心、想吐。

●救護車對症送醫 準確就醫提升救命任務

若是有以上症狀，應撥打119請求救護車送醫，千萬不要自行開車或騎車就醫。陳郁志也提醒，若是水分補充不足，又是有抽菸習慣及高風險族群，包含高血壓、糖尿病、高血脂症等「三高」的病友，更要小心因為水分不足導致血液黏形成血栓，可能會引起急性心肌梗塞。

值得注意的是，冠心病病友不可自行中斷藥物，避免突發急性心肌梗塞。也要適當減少生活壓力，養成固定的運動習，保養血管充滿彈力，可以避免血管粥狀硬化與老化，都是遠離冠心病的養心秘訣。

不過，心臟病病友的運動，不能過度激烈運動，像是馬拉松或三鐵活動要視身體狀況量力而為；普通運動則是做到有喘即可，若喘到無法說話就是過度運動。