才剛開工，工作就立刻排山倒海而來！長期工作被壓得喘不過氣，卻也一直無法從中獲得成就感，只要一想到上班就完全提不起勁，甚至開始萌生自我懷疑的念頭，這樣的狀況到底該怎麼紓解才好呢？

●你有這些行為、症狀嗎？ 小心「工作壓力爆表」徵兆

聯安預防醫學機構聯青診所的心理師倪家珍說明，所謂的壓力是主觀的看法與感受，每個人的容受度也有差異，民眾可以先從身體現象做判斷。

例如：常頭痛、便秘或拉肚子頻率高、心跳變快、流手汗、嚴重失眠、胃酸過多、胃潰瘍或有慢性疲勞等症狀，都可能是壓力超量的症狀！更嚴重者，則有可能當想到要去上班的念頭就開始感到害怕，或是以前可以執行的事，現在覺得困難，或是難以完成，精神無法集中。

不只是生理和認知上的徵兆，行為上也可能有改變，例如：吃甜食的頻率和份量增加，或是喝過多的咖啡提神，購物頻率變高，還有些人則是靠由藥物或飲酒來消化處理。上述行為也許有短暫的效用，但長期下來都有後遺症，且最重要的是這些方法都不能從根源改善心理壓力，一旦壓力事件發生，更多生理不適症狀又開始惡性循環，嚴重影響身心健康。

●認清壓力來源！ 3招解開壓力的枷鎖

若想要避免身體因為壓力亮起紅燈，學會適時放鬆、調節壓力、處理情緒很重要，倪家珍分享以下3招，協助大家調節壓力。

▸第1招：學會認知自己目前狀態

通常壓力來源可分成：外在壓力事件（工作、人際關係、親人的照顧等）、內在壓力事件（自我要求、對於未來的憂慮），審慎評估自己的壓力源頭是什麼，並從中找到壓力源頭與梳理相關的思維。

壓力事件發生後，也可進一步將事件區分，哪些是自己可以掌控、哪些是不可以掌控。例如：擔心遲到，出門路況塞不塞車不是自己可以掌控的，但可以選擇提早出門。因此，面對可以掌控的壓力時，可以嘗試找到解決問題的方法，面對不能掌控的壓力，則可以針對自身的觀點或情緒作調節。

▸第2招：運用壓力指數量表檢測壓力

「壓力指數量表」是一個提供民眾瞭解目前自身壓力狀態的參考工具。但其實在臨床上也發現，不少民眾其實身心長期承受極大壓力，但主觀上卻不覺得自己壓力超標，因此建議可以進一步做「功能醫學-壓力荷爾蒙檢測」或是「自律神經檢測HRV」，來了解現在身心是否壓力乘載過荷。

壓力指數測量表。（資料來源／衛福部國民健康署；圖／NOW健康提供）

▸第3招：生活中學會適時放鬆自己

面對壓力來襲，身體會自動採取合適的應對反應。因此，如何在壓力反應過後，讓身體回歸放鬆與平衡，是很重要的。

但有些民眾就是無法「放鬆」，因為一放鬆下來就會覺得自己「太廢」，或者也有部分民眾，處於緊張或高壓狀態卻不自知，建議可以觀察自己是否有常緊握拳頭、習慣性咬指甲、磨牙、咬牙，身體易不自主地緊繃、語調變高、語速變快，說話跳躍等現象。生活中，也不乏民眾對於工作責任感已「過度內化」，習以為常，進而忽略或否定休閒娛樂的重要性。

在鬆緊之間，找到自己生活的節奏，放鬆與生活樂趣是絕對必要的。可以從練習改變「呼吸」速度開始做起，刻意讓吐氣變長、比吸氣還要長，同時也可以搭配正念減壓練習、瑜伽、太極拳、雅樂身心動態等，進行全身性的身心動態活動，幫助身心放鬆。

最後，如果覺察到自己的焦慮或情緒，已經難以自我調節時，也可以透過專業檢查、心理諮詢，來進行心理壓力的梳理與管理，不要害怕尋求幫助，才能迎向自在人生。