時序進入初春，乍暖還寒，加上不少地帶天天陰雨綿綿，不少人的鼻腔、眼眶都開始作怪。對於長年深受過敏困擾的民眾來說，即使口罩都已不離身、也小心避開過敏原、注意添加衣物，依舊鼻涕直流，咳嗽、睡不好，甚至腸胃也鬧脾氣，怎麼樣都無法讓身體狀態維持平和。對此，營養師指出，不妨檢視一下吃下去的食物，若是「高組織胺」食材所占比例過高，可能就是造成過敏一再發作的主因。

聯青診所莊譓馨營養師指出，過敏的症狀相當多元，除了一般所熟知的鼻塞、鼻水、氣喘等呼吸道狀況及皮膚癢、紅疹外，像是頭痛、頭暈、疲倦、脹氣等，如果持續難以紓解，也要警覺可能是過敏原誘發所致。

●都是小毛病 卻害你全身不舒服 恐因組織胺代謝失衡

過敏反應其實是身體對過敏原一連串的效應，其中組織胺（Histamine）常扮演推波助瀾的角色。白映俞醫師指出，「組織胺是人體內正常產生的一種化學訊息物質。若免疫系統遇上潛在的過敏原，或身體有了外傷時，免疫細胞會製作組織胺，並釋放組織胺到血液中。」

過敏效應在此就會發生--當身體釋放組織胺，可能會導致血管水腫、癢、流鼻水、或刺激胃酸分泌等反應。簡單來說，組織胺與過敏、發炎反應、消化都有關係。因此，當血流內的組織胺愈多，免疫反應會愈嚴重。

莊譓馨營養師指出，當體內組織胺代謝失衡，會導致過敏、思覺失調症、憂鬱、焦慮、行為障礙、自閉症等。甚至還會影響食慾、造成頭痛的不適症狀。值得注意的是，組織胺會受環境、冷熱變化、壓力、藥物以及食物影響，這些都是導致體內組織胺代謝失衡的因素。

●高組織胺食物 你每天吃了多少？

營養師表示，如果自己真的已經很認真避開會引致過敏的因子，卻還是不舒服，可以檢視下列高組織胺或容易誘發組織胺失衡的食材，是否常常在你的餐盤裡出現？

(資料來源/聯青診所莊譓馨營養師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

白映俞醫師建議，由於引致組織胺代謝失調的食材眾多，如果苦於長期過敏，可以先從調整食材，多避開高組織胺食物類型，持續大約14到30天，並且保持紀錄每日食物日記的習慣，慢慢一點一點加上你很想吃的高組織胺食物，看看身體的反應。藉此找出自己身體可以容忍的食物，同時也找出會導致症狀的食物。