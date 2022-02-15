一年一度熱鬧非凡的NBA全明星賽即將在台灣時間2/21(一)早上開打，喜歡籃球的朋友們，可以好好欣賞這場星光熠熠的賽事，由於賽制的關係以往開出大分機率相當高的全明星賽，今年是否也會繼續開大，大家可以買張運彩來猜一猜。

NBA全明星賽21日開打 超強先發陣容曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

談到NBA全明星賽的賽制，近幾年來有2個重要的改變，首先就是2隊「先發球員」名單的產生機制，2018年以前分別是由東區及西區各自票選5名選手組成，2018年以後則是由東區及西區得票最高的選手分別擔任2隊的隊長，再由2隊隊長從已票選出來的其他8位「先發球員」中，依序交互逐一挑選其隊伍所需之其他4位「先發球員」(由得票較高之隊長先進行挑選)，由於隊長挑選其隊友時沒有限定東區或西區，可以在8位球員間自由挑選，讓同隊球員的組成有了更大的話題性及可看性。

NBA全明星賽「先發球員」產生的方式。(台灣運彩提供)

其次就是比賽結束的決定方式，2020年以前都是跟例行賽一樣打滿四節，每節12分鐘，但是2020年以後為紀念因墜機事故不幸離世的巨星柯比.布萊恩(Kobe Bryant)，前三節維持每節12分鐘，第四節則取消時間限制，改由先達到目標總得分的球隊獲勝，這個目標總得分的設定是前三節領先隊伍的得分加上24分(即柯比.布萊恩最後10個賽季的球衣號碼)，也就是說第三節結束時領先的隊伍在第四節只要先再取得24分即可獲勝，至於第三節結束時落後的隊伍則須在第四節追趕原先落後的分數外，還要比對手先再拿下24分才能獲勝。

NBA全明星賽因紀念布萊恩而有所改變。(台灣運彩提供)

全明星賽由於比賽成員都是票選出來的明星，得分的能力都比平均水準還高，所以比賽的總得分往往高出例行賽很多，以上二項賽制的改變對2隊的總得分雖然有些影響，但整體上還是容易開出大分(比賽結果比發行單位開立的大小值大)。

NBA全明星賽比賽結果統計。(台灣運彩提供)

從以往NBA全明星賽8年來(2014-2021)比賽的總得分來看，2014到2017的4年間2隊總得分可以說是越打越大，連續4年都開出大分，而2018打出小分之後，2019到2021又再連續3年開出大分，8年總計開出7大1小，今年全明星賽總得分究竟會是持續開「大」還是會往「小」分收斂，大家不妨可以買張運彩猜猜看，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。