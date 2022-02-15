網友在臉書PO一段影片，一名大陸女子哄了男友睡著後才敢卸妝，影片一出引發網友們熱議！（翻攝自爆廢公社公開版）

現今社會的女性為了保持完美形象有多辛苦！有網友在臉書上PO一段影片，內容是一名大眼睛的大陸女子為了在男友面前維持漂亮的外表，不惜哄完男友後才敢卸妝示人。然而該名女子卸妝前後的樣子嚇壞一票網友。不過另有眼尖網友從口音、聲音判斷，拍攝的應該不是同一人。

一名網友在「爆廢公社公開版」PO文並附上15秒影片，網友貼文中寫著「先哄你睡，女友不為人知的辛酸秘密」。影片內容一開始是位大眼睛臉部皮膚白皙的大陸美女，小聲的比「噓」，並說剛把我男友哄睡著，再說著都是趁他睡著之後才敢卸妝，因為怕他看到自己的素顏會做惡夢，影片到此後，鏡頭一換出現一位沒了大眼睛，眉毛只微微看見，臉部無任何妝料的素顏大陸女子，並說不知道我男友什麼時候才能適應我這個素顏呢？

此影片一出，網友文章底下留言表示「我該拜師一下」、「這不是化妝 這是易容」、「7月不是還沒到」、「看你還敢不敢網戀」、「何方妖孽！竟敢嚇本少爺」、「光看這妝就直接軟掉了吧」、「阿娘喂嚇死人」。

不過也有網友有其他的見解認為「沒化妝比化妝好看」、「其實真的不用刻意根根分明 本來不差 搞的跟扇子一樣」、「卸不卸妝都好恐怖」、「可以取個中間值嗎？這妝太可怕了」。但是有眼尖的網友認為這部影片前後兩位大陸女子應該是不同人，從口音、聲音可以聽得出來不一樣。無論如何，這部影片已經成功掀起網友們的討論。

網友在臉書PO一段影片，一名大陸女子哄了男友睡著後才敢卸妝，影片一出引發網友們熱議！（翻攝自爆廢公社公開版）

網友在臉書PO一段影片，一名大陸女子哄了男友睡著後才敢卸妝，影片一出引發網友們熱議！（翻攝自爆廢公社公開版）