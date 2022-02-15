俄烏戰事一觸即發 國際油價漲至7年多高點 05:552022/02/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 投信業者預估，油價可能進一步挑戰每桶120美元。圖為美國油田作業情形。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場擔心，世界最大石油和天然氣生產國之一俄羅斯可能入侵烏克蘭，國際油價今天飆漲2%以上，來到7年多最高點，更加接近100美元大關。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價勁揚2.36美元或2.5%，來到每桶95.46美元。 倫敦北海布倫特原油4月交割價漲升2.04美元或2.2%，來到每桶96.48美元。（譯者：張佑之）1110215 俄烏緊張加劇 美元觸及兩周高點 通膨壓力大 電價估連八凍 #國際油價 #7年 #2% #美元 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬一開戰… 聯準會可能由鷹轉鴿 04:102022/02/14 財經要聞 沒去烏克蘭 美國F-22戰機派往阿聯 19:222022/02/14 軍事 越南河靜鋼4月熱軋大漲90美元 中鋼3月盤價吃定心丸 17:502022/02/14 財經 2021加工處營業額突破4500億元 創下近20年新高 14:002022/02/14 生活 益安生醫650萬美元里程金入袋 積極拓展CDMO事業版圖 19:102022/02/14 財經 台機械設備1月出口30.13億美元創單月新高 17:162022/02/14 財經 被王世堅批「軟男」 蔣萬安反擊讓媒體人大讚：這就對了 10:472022/02/14 政治 老畫家捐20幅畫 助張芬郁參選中市議員 16:592022/02/14 政治 迎戰Fed升息 布局美元正當時 04:102022/02/14 生活新聞 美國CPI創40年新高 富達國際：市場波動加大 11:412022/02/14 財經 國際原油期大漲 二檔原油期ETF狂飆 15:282022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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