市場擔心，世界最大石油和天然氣生產國之一俄羅斯可能入侵烏克蘭，國際油價今天飆漲2%以上，來到7年多最高點，更加接近100美元大關。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價勁揚2.36美元或2.5%，來到每桶95.46美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價漲升2.04美元或2.2%，來到每桶96.48美元。（譯者：張佑之）1110215