市場憂心烏克蘭危機和聯邦準備理事會升息決定，美股今天多半下跌。

道瓊工業指數下挫171.89點或0.49%，以34566.17點作收。

標準普爾指數滑落16.97點或0.38%，收在4401.67點。

科技股那斯達克指數微跌0.23點，收13790.92點。

費城半導體指數小漲4.95點或0.15%，收3370.20點。（譯者：張佑之）1110215