烏克蘭危機和升息陰影籠罩 美股多收跌 道瓊下挫171點 06:242022/02/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭危機和升息陰影籠罩 美股多收跌。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場憂心烏克蘭危機和聯邦準備理事會升息決定，美股今天多半下跌。 道瓊工業指數下挫171.89點或0.49%，以34566.17點作收。 標準普爾指數滑落16.97點或0.38%，收在4401.67點。 科技股那斯達克指數微跌0.23點，收13790.92點。 費城半導體指數小漲4.95點或0.15%，收3370.20點。（譯者：張佑之）1110215 績優股點火 新興亞股續上攻 台股臨風險 凱基投顧籲抱高殖利率股 #烏克蘭危機 #點或 #升息 #陰影 #籠罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港財長：美升息對港金融貨幣穩定風險可控 15:582022/02/13 財經 復華投信：高成長科技股先蹲後跳 04:102022/02/14 證券．權證 憂聯準會恐擴大縮表 歐股收黑 08:592022/02/12 財經 迎戰Fed升息 布局美元正當時 04:102022/02/14 生活新聞 舊金山聯邦準備銀行總裁：太激進升息恐致反效果 12:522022/02/14 國際 《台北股市》新興亞股短線震盪 台股擇優逢低布局 14:152022/02/14 財經 持股汰弱留強 專家看旺三族群 04:102022/02/13 財經要聞 三變數來襲 八大投信指路 04:102022/02/13 財經要聞 1月通膨燒太旺 多家投行預測 美3月升息2碼 04:102022/02/12 財經要聞 玉山金法說 獲利續航受矚目 04:102022/02/13 專題周報 股價指數期貨贏家專欄－美企財報靚 助力美股表現 04:102022/02/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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