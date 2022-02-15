吳怡霈2019年和日籍家教男友Aki分手，之後一直對外宣稱單身，但上月接連多日被時報周刊CTWant直擊，與同一名男子同進同出自家與健身房等地，男方除了能夠自由進出吳怡霈香閨外，更多次充當司機幫忙駕駛她的愛車，看來關係非比尋常；仔細一瞧這位男子正是先前她交往7年且一度論及婚嫁的前男友Aki。從連日兩人的互動來看，果真印證了「舊愛還是最美」。

兩人運動完準備取車離開。（圖／本刊攝影組）

雨停後吳怡霈兩手空空，雨傘水壺都交由男方來拎。（圖／本刊攝影組）

1月18日早上10點半，記者行經內湖時巧遇吳怡霈的座車正準備停進路邊停車格，但身為車主的她卻是從副駕下車，而開車的則是一名男子，仔細一看，這位男子不就是她2019年宣布分手的日籍前男友Aki嗎？停妥車後Aki便拿著雨傘與已在一旁等候的吳怡霈會合，一身運動勁裝打扮的兩人隨即前往附近的一所健身房，直至2小時後才又見這對一同現身。

日籍男友先幫吳怡霈開車門等待她車上。（圖／本刊攝影組）

吳怡霈前往郵局領包裹。（圖／本刊攝影組）

中午12點半，運動操練完畢的兩人走出健身房，此時天空不再飄雨，只見Aki右手拿著雨傘，左手則體貼地拎著自己和吳怡霈的水壺，而吳怡霈兩手空空享受被照顧，相當輕鬆自在，路途中雙方有說有笑。之後先到超商買了豆漿和堅果飲，補充一下身體所需的蛋白質後，便直接往停車的方向走去，靠近車子時，Aki還加快腳步先抵達車邊幫吳怡霈開車門，相當紳士。隨後一同驅車前往郵局，待吳怡霈領了包裹，便返回女方位於內湖的住處。

兩人一同返家休息。（圖／本刊攝影組）

下午日籍男友載著吳怡霈去弄頭髮，同車還有助理。（圖／本刊攝影組）

下午3點11分，Aki繼續把司機當好當滿，載著吳怡霈去大安區髮廊，同車的還有一名幫忙拿服裝和飾品的女性助理，吳怡霈和助理下車後，Aki接著先開往吳怡霈位於東區的飾品店，短暫到店裡停留後便離開，之後又到藥妝店買了化妝棉和卸粧液。下午4點半男方先行返回吳怡霈的住處；而吳怡霈則是和助理於5點半左右，離開髮廊，改搭小黃前往中山區進行直播工作。晚間8點左右，工作結束的吳怡霈和助理再度搭上計程車回家。

日籍男友Aki赴吳怡霈位於大安區的飾品店短暫停留。（圖／本刊攝影組）

日籍男友去藥妝店買了化妝棉與卸妝液，看來應該是幫吳怡霈買的。（圖／本刊攝影組）

對於與日籍友人Aki是否已感情回溫，吳怡霈經紀人表示：「怡霈與Aki就是很好的朋友，兩人一直都是朋友關係。」

拎著吳怡霈的東西，男方先開車返家。（圖／本刊攝影組）

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