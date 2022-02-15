東森自然美開春報喜，榮獲「國家品質金牌獎」，包含NB-1胜(月太)水光微導原粹、肌因極光白高純度酯C安瓶，以及BIO UP科美研三支人氣商品日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露、高純度酒粕胎盤彈潤霜、超緊緻能量特潤眼霜，及旗下姊妹品牌瑞昇的幸福人生精油禮盒套組，共六項商品獲此獎項。

東森購物表示，自然美產品在原料的嚴選、安定性及成效，獲得肯定。國家品質金牌獎由中華民國教授學會評選，藉由十個項目的測評，經過三個階段的審查，其中包含產品特色及定位訴求、評商品標示及食材來源及運用、安全檢驗及認證、生產工廠作業管理、社會責任及公益等十項。

同時，該獎項為鼓勵企業產業升級及提升企業產品競爭力，選拔經營穩健，在行銷、研發、服務及品質等表現卓越，並對社會有具體貢獻之企業，並且透過評選過程由教授與廠商互動交流，讓企業了解在行銷、研發、品質與服務等營運優缺點，協助企業成長，增加國際競爭力。

東森自然美NB-1胜(月太)水光微導原粹集明星成分，另添加三胜(月太)、玻尿酸等，全方位預防肌膚老化問題，恢復肌膚彈性，緊緻膨潤。肌因極光白高純度酯C安瓶屬高濃度美白成分安瓶，質地清爽好吸收，不同於市面上多數美白產品添加傳統β熊果素、α熊果素的美白效果是傳統β熊果素的9倍，且不具感光性，白天也能使用。

2021年推出的BIO UP科美研話題新品酒粕保養系列，日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露、超緊緻能量特潤眼霜、高純度酒粕胎盤彈潤霜亦深受評審肯定，全數獲獎，以創新生物萃取技術，極大化每個成分的效果，再搭配雞尾酒專利配方，包括珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）等等，層層注入青春彈潤，可改善老化肌膚、擺脫乾荒膚況、直擊深淺紋路、擊退黯沉蠟黃等功效。

東森自然美旗下姊妹品牌瑞昇幸福人生精油禮盒套組，運用西方植物芳香療法與東方經絡醫學智慧，將藥草植物透過科學科技，選用花中之花伊蘭作為主題精油，並從百年精油廠萃取，選擇有伊蘭花成分的精油混合按摩油，可依據身體狀況與情緒平衡身體機能，釋放情緒。

東森購物強調，東森自然美致力於天然護膚美容產品的研發與行銷，更投入5000萬元打造最高規格生技研發中心，加上專家學者組成的專業顧問團，與東森自然美定期研討、精進產品、技術與服務，致力於邁向華人第一國際美妝保養品牌為目標。