費城七六人新加盟的明星球員哈登（James Harden）受傷了，他將一路休養到明星賽之後，最快要到26日對戰灰狼時上陣。聯盟15日宣布由騎士隊中鋒賈瑞特艾倫（Jarrett Allen）填補哈登在明星賽的空缺，騎士隊官推連發數則推文恭賀賈瑞特艾倫。

哈登的左大腿緊繃，最近一次出賽是在2月3日對戰國王隊，該場他投11中2僅得4分。跟著哈登一起被交易的還有老將米爾沙普（Paul Millsap），米爾沙普最近一次出賽是在1月14日。兩人將會在加盟記者會一同亮相。

明星賽的地點就在克里夫蘭騎士隊主場。NBA官方宣布賈瑞特艾倫是由聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）親自挑選，騎士隊原本已有後衛加蘭（Darius Garland）入選，賈瑞特艾倫將會加入詹姆斯的隊伍（Team LeBron），在明星賽跟隊友一起對抗杜蘭特的隊伍（Team Durant）。

賈瑞特艾倫本季出賽49場，場均16.2分、11.1籃板、1.3阻攻，他還有超高的65.5%投籃命中率，若能保持到季末就可刷新隊史最高命中率紀錄。如果以場均15分、10籃板、1.3助攻做為門檻，全聯盟只有戈貝爾（Rudy Gobert）、阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、恩比德（Joel Embiid）、賈瑞特艾倫4人達標。

這是賈瑞特艾倫首度入選明星賽，全明星賽正賽將於2月21日上午開打，賈瑞特艾倫、加蘭也都有報名前一日的技術挑戰賽。