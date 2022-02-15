民眾黨北市議員擬參選人黃瀞瑩昨（14）日在臉書正式宣布與台北市政府「分手」，接下來將爭取成為士林、北投的市議員，希望選民給她機會，並說參選是延續文化改變的公民運動，沒想到竟引來大批網友在相關新聞下方留言，其中多數網友都問「能力在哪裡？」對她是否能勝任議員提出質疑，並斷言若選不上，她仍「會有職位」、不用擔心。

黃瀞瑩昨日在臉書發文表示，自己從服務4年多的台北市政府正式離職，全力投入為選戰做準備，「對我來說，這是一個全新身份的『開始』！」

黃瀞瑩指出，柯文哲曾說「選舉是改變政治文化的社會運動」，而對她自己來說，「參選是延續文化改變的公民運動」。黃瀞瑩認為，民主不該是只存在投票那一天，而是實踐在瑣碎平常的每一天。

黃瀞瑩表示，自己不是政治世家出身、也沒有龐大的資源，但她相信「一個人，走得快；一群人，走得遠」，希望能夠得到選民的支持，讓她可以走得更遠，「我想告訴所有的鄉親，除了藍綠之外，政治可以有一個更『簡單』的選擇。我想邀請你，一起加入這一場延續政治文化的公民運動」。

雖然有許多粉絲在黃瀞瑩的臉書留言支持力挺，不過也有相關新聞下方的留言呈現完全相反的回應，其中《雅虎新聞》該新聞下方有超過400則留言討論，且多數質疑她是否有能力當議員、或選不上仍會有職位可做，例如有網友說「反正選輸回來馬上有新工作新職位！沒甚麼好擔心的！」「選賢與能已經蕩然無存，這個社會正在開倒車」、「覺得自己有能力選議員？」、「我們需要的是會做事的啦」、「天龍國的眼睛睜大點！」