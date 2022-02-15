受冷氣團影響，今晨全台最低溫出現在竹苗至中部地區，新竹縣峨眉最冷9度，氣象專家吳德榮表示，下波強冷空氣將在周六至下周一南下，強度達到冷氣團標準台北探14度以下，且比這波更強且更濕冷多雨、持續更久，周日晚、下周一晨氣溫最冷下探10度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周四晚至周五（17至18日）下波鋒面的鋒前雲系移入，北台灣降雨機率提高，其他地區也有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；周五晚上鋒面抵達，雨勢加大。

吳德榮說，接著周六至下周一（19至21日）強冷空氣南下，天氣轉冷。強度較前波略強、且持續更久，周日（20日）晚、下周一晨降至最低，最低溫將下探10度。下周一白天起至周二（21、22日）冷空氣逐漸減弱。而這波強冷空氣伴隨的水氣很多，降雨範圍又廣，是「多雨濕冷」的型態，更令人不適。

至於近日天氣，氣象象局今晨發布新竹縣、苗栗縣、雲林縣３縣市低溫特報，今晨到上午有10度以下氣溫發生機率。吳德榮表示，今白天起氣溫小幅回升，北台灣偏冷，約13至19度，中南部白天舒適早晚冷，約10至26度；西半部多雲時晴，北海岸、東半部及山區偶雨。明天、周四（16、17日）氣溫逐日略升，北台灣仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；大台北及東半部偶雨，西半部多雲時晴。