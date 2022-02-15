國外網友網友elliotlovesxen近日購買知名品牌生產的墨西哥玉米片，卻發現袋內有一塊神秘塊狀物；孰料倒出來一看，竟然疑似一隻已經成乾屍的老鼠屍體。隨著他把這段影片上傳TikTok，觀看次數已破700萬，更引來該公司親自留言回應。

從影片看來，這個不知看起來為何的塊狀物，外觀頗像死掉的老鼠；不過，也有人哈哈大笑，說這不就是個長得很畸形而又焦掉的餅乾。

雖然當事人並沒有正式提出訴訟；但是，這部影片引來該食品公司親自留言回應。廠商表示，他們非常重視此一議題，並希望能和elliotlovesxen直接聯繫；在後續影片中，當事人指出會針對後續事件作出說明。

在多達4.2萬的留言中，有人寫道「再見，我再也不會吃這牌子的任何東西」；也有網友寫道，「已經刷新恐懼新境界，再也沒有任何人可以嚇到我」；「快告！賺個100萬美元」；「噢！好啊，賺錢的時候到了」；「為何這種事情從來沒發生在我身上」。