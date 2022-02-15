半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)受惠全球半導體主要大廠積極擴建新廠及產能，在公司接單、出貨維持暢旺帶動下，2022年1月自結合併營收1.91億元，較去年12月1.76億元成長8.14％、較去年同期1.43億元成長達33.67％，再創歷史新高。

信紘科表示，公司除憑藉化學拆移機服務工程創造穩定營收，並逐步延伸服務氣體拆移機業務，擴大接單成效漸顯，配合客戶擴廠帶動化學、氣體及研磨液等供應系統設備需求暢旺，使高科技產業製程的廠務供應系統整合業務1月銷售續創新高。

同時，信紘科亦積極深化製程特殊廢液處理系統、製程機能水業務等綠色製程業務表現。在旗下高科技產業製程的廠務供應系統整合、以及綠色製程2大業務延續去年以來的良好成長動能，帶動1月合併營收續創新高。

據國際半導體產業協會（SEMI）最新預測，看好全球晶圓代工持續擴大資本支出，預估2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將年增10％、突破980億美元新高，呈現連3年成長態勢，其中，韓國、台灣、中國大陸等三大區域將占全年設備支出逾7成水準。

由於全球數位轉型加速、高科技電子產業市場需求暢旺，加上半導體業者持續投資擴廠擴產，信紘科整體在手訂單已創逾20億元新高，公司將持續優化接單策略、精進生產管理效能，並同步積極招募及培訓人才，對首季及全年營運成長深具信心。

信紘科指出，全球晶片荒使主要國際半導體大廠大舉提高資本支出擴建新廠，創造公司業務良好接單環境，推升目前整體在手訂單維持高水位。公司將持續投入研發、強化各項設備技術升級，並跟隨國際半導體製程綠色趨勢，助力兩大業務引擎催動營運續揚。