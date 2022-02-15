騰雲(6870)在去年11月26日登錄興櫃戰略新板，今天轉至興櫃一般板進行交易，最快預計今年底下半年申請轉上櫃。該公司今年在手訂單明確，全年營收及獲利都將再拚高峰，且營收、獲利年增率挑戰優於去年。

騰雲今天轉為興櫃一般板進行交易，投資人將不再有資格限制，預期交易熱度可再升溫。

騰雲2021年全年營收3.71億元，年增23.9％，去年上半年稅後淨利0.22億元，已達到上一年度全年總和，每股盈餘1.49元，法人估計2021年全年每股盈餘將達3.5元以上，以增資後股本計算，EPS也有3元以上水準。

騰雲的客、商、金流OMO解決方案利用成熟的平台技術，透過八大模組化方案從行銷端、營運端、支付端協助場域客戶進行數位優化與轉型；其OMO解決方案組成包含OMO會員管理與行銷應用、線上線下運營管理與優化、雲端商務管理與電商平台暨官網APP建置、多元支付連接整合、前瞻數據分析、基礎系統整合雲端化等多面向的應用。相關服務皆有相當實績並已進入快速布建以及擴張的階段，目前海內外大型地產開發商與商業場域業者如：永旺、三井、新光三越、遠東百貨、SOGO、愛買等皆採用騰雲的解決方案並以SaaS收費模式逐漸提升騰雲的持續性收入。

以去年上半年度營收占比來看，一次性的建置服務占比68％，持續性的軟體服務收入占約 32％。

該公司今年1月營收0.38億元，月增13.7％，年增14.9％，創歷年同期新高。2022年業務訂單充足，無論是大型商場、百貨、購物中心、量販、品牌商、超市等不同類型的場域皆有合作項目；以第一季來說，海內外指標型商業項目如：遠百竹北、三井馬來西亞、新光三越SKM Park等便皆使用騰雲客、商、金流OMO解決方案並順利落成啟用貢獻營收。今年國內就20家以上的百貨公司、商場陸續開幕，其中，騰雲掌握了其中的7成，陸續成為公司客戶。

騰雲持續朝海外拓展商機，2021年營收中，國內營收成長16.6％，國外營收成長45.5％，國外營收占比爬升到26％。今年海外客戶地區包括馬來西亞、印尼和越南等地，目標未來5年後海外營收占比可已達到70％。