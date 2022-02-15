現在網路發達，小孩常有「超齡演出」，近日一名男網友表示，過年期間回老家陪姪女玩整天，但因晚上和長輩通宵打麻將太累，隔天只好拒絕姪女陪玩的要求，豈知，對方竟爬到他的身上，並說「跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子」，令他嚇得從床上坐起。

原PO 12日於論壇《Dcard》指出，自己有一個正在念國小三年級、9歲的姪女，過年期間回老家陪對方玩了一整天，但他已經連續兩天和長輩通宵打麻將，白天只想補眠休息便拒絕姪女陪玩的要求，沒想到姪女卻突然爬到他的身上說，「叔叔，拜託啦！如果你跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子」。

原PO一聽嚇得坐起身，並教導她正確的觀念，姪女卻接著表示，因為阿嬤上午帶她去買內衣，「我希望她只是認為內衣是一件很好看的新衣服，所以才想給我看，不然我真的很怕」。

原PO說更尷尬還在後面，由於他才剛睡醒，身體出現自然的生理反應，姪女不慎碰到後，便好奇地問「叔叔，這是什麼？」他又嚇得趕緊用「我口袋裡有放東西」含糊帶過，後來他詢問姪女才知道，原來她跟爸爸撒嬌時，也都是直接爬到爸爸身上，他驚魂未定地說「真的太驚嚇了」。

貼文曝光後，引發網友討論，「姪女是不是知道什麼？才把穿內衣給你看當一種『獎勵』」、「相信我，小三女生應該什麼都知道了」、「這是陷阱，如果她跟爸媽說，你不管有沒有看，你都黑了」、「感覺可以跟孩子媽媽溝通看看，機會教育很重要」、「她是不是被拐過，看她內衣給她好處的事了，才會覺得這可以當一種交換，我覺得你找適合的人，繼續關心瞭解比較好」。

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