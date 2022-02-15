日本桌球天后福原愛去年爆發不倫戀，2021年7月宣布與台灣桌球好手江宏傑離婚，沒想到11月就爆出新戀情，對象就是與她傳出不倫戀的橫濱男，如今傳出她向閨蜜坦承兩人即將要結婚，對於這段不倫戀絲毫沒有反省之意，讓人相當傻眼。

福原愛和江宏傑正式離婚後，與不倫戀的橫濱男爆出新戀情，沒想到對方如今也離婚，兩人過著半同居生活，根據日媒《FLASH》報導，福原愛與閨蜜聚會時，已經不顧外界眼光，直接帶著橫濱男出席，甚至透露兩人即將要結婚的計畫，提及前夫江宏傑還笑說：「總算可以離婚了」，對於前段婚姻似乎毫不在意，此外，聚會過程也沒有提到2個年幼小孩，讓閨蜜對她的行為相當驚訝。

據悉，福原愛對於婚姻狀況屢次躍上媒體版面，私生活被公開導致許多工作慘遭取消，讓她感到相當苦惱，更大吐苦水「我只是一個運動員而已」，這讓爆料閨蜜形容她「像是受到打擊的被害者」，但也難以置信福原愛始終對於自己婚內出軌，與橫濱男出遊一事絲毫沒有反省之意。

江宏傑離婚後，除了父代母職扛下照顧2個小孩的責任，工作邀約不斷的他，生活可以說是過得相當繁忙，對於福原愛遲遲沒有到台灣看小孩，江宏傑透露母子3人每天都有視訊，但對於福原愛近況未曾多提起，之前在IG限時動態貼出2個孩子開心玩耍的照片，寫下：「有你們就好」，讓人看了感動不已。