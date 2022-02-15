藝人納豆（林郁智）今年1月底因頭痛不適，在女友依依陪同下就醫，後來發現腦壓過高、有出血狀況，納豆緊急動引流手術，所幸術後狀況良好，納豆目前仍在醫院休養中，女友依依始終都陪在納豆身旁，還敬業打起精神工作及賣貨副業，而依依昨晚則透過社團更新近況，她感性說：「以前除了工作之外，我跟豆不會分開這麼久沒有彼此過」，依依坦言，直到納豆生病，她才了解到：「原來一個人要面對這麼多的事與排山倒海的情緒有多難，也曾經大哭過。」

納豆上月底住院後，依依始終陪伴在男友身旁，直到近日才終於在賣貨社團更新近況，依依昨晚終於發文報平安：「豆（納豆）生病了，社團沈潛了好長一段時間，相信大家都有看到新聞，我們目前已經撐過了最難熬的時間了，謝謝各位的關心。」依依也感性說，經歷這次事件後，她才知道，原來長大就是這麼一回事。

納豆上月底因頭痛不適就醫，並緊急動引流手術，納豆目前正在住院休養中。（圖／本報系資料照片）

依依揪心說：「以前除了工作之外，我跟豆不會分開這麼久沒有彼此過，太習慣日常中有另一個人的身影」，直到納豆生病，她才了解到：「原來一個人要面對這麼多的事與排山倒海的情緒有多難，也曾經大哭過。」後來，依依學會想哭就打掃，分散自己的注意力，重新打起精神，也讓自己試著回到原本生活。

雖然納豆回歸螢光幕仍需一段時間，不過依依仍強打精神說：「但我會先好好生活、好好工作，繼續經營原本我們一起設定的努力方向，然後等著恢復後的豆回來跟我一起完成目標。」最後，依依也寫下：「謝謝大家這陣子對豆的關心，雖然還需要一點時間，我們才能像之前那樣一起在鏡頭前吃吃喝喝給大家看，但是可以不用替我們擔心，我會好好照顧自己，才能好好照顧豆。」堅強發文讓人相當不捨。