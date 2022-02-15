個股重大訊息：
1.國巨（2327）：董座陳泰銘1月增持自家股票175張。
2.強茂（2481）：自2月16日起為期一個月，公開收購虹冠電股權，收購價80.8元、溢價率為18％，預計最高收購30％股權，最低收購5％。
3.豐興（2015）：國際廢鋼原料價格大漲影響，及鋼筋買氣回籠，14日開出本周內銷盤價，全面開高盤，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，依序每公噸調漲300～600元；鋼筋連三周上漲。
4.鴻海（2317）：與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，擬共同出資成立合資公司在印度製造半導體。
5.國泰金（2882）：1月賺逾171億，創歷年同期獲利次高、近十個月單月獲利新高，EPS1.3元。
6.富邦金（2881）：奪元月金控獲利雙冠王，七年來首度元月獲利超越國泰金。
7.光寶科（2301）：去年第四季EPS以1.11元創五年同期新高，全年獲利率、EPS6.01元更寫下歷史新高。（編輯：廖小蕎）
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