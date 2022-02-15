雖然1月國際資本市場波動，不過，國泰金(2882)1月仍繳出亮麗成績，單月稅後淨利171.2億元，每股盈餘1.3元，單月獲利是去年4月以來最高。

子公司方面，國壽1月稅後淨利137.4億元，初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE)分別為166.1億元及51.4億元，其中，保障型商品FYP較去年同期大幅成長40％。

近期伴隨國際通膨風險升溫，各國央行相繼採取行動，升息可能提前，國壽於利率反彈之際擇優布建債券部位。匯率方面，傳統避險工具成本維持低檔，而台幣小幅走貶且替代避險策略操作得宜，避險成本率較去年同期下降逾百點，改善幅度顯著，外匯價格變動準備金亦回升至逾百億元水準。

國泰世華銀行1月稅後淨利27.9億元，年成長13％。1月存放款持續成長，淨利息收入年成長11％，手續費收入亦表現穩定；信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至1月底為547萬張，年成長6％。2022年1月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為1893％。

國泰產險1月稅後淨利4.7億元，年成長26％。簽單保費呈雙位數成長，個體簽單保費25.6億元，年成長37％，簽單保費穩居市場第二。其中佔比最大車險業務簽單保費年成長18％；隨國內疫情緊張，再度引起民眾對防疫保險的重視，健傷險簽單保費年成長31％；商業險方面，除拓展法人新業務，同時亦積極爭取大型業務合作機會，火險與水險簽單保費分別成長124％、53％。

國泰證券1月稅後淨利1億元，年減43％，主因交易天數較少且市場交易量萎縮；然各項業務仍持續成長，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，1月達3.83％，年成長31％；台股定期定額1月扣款金額較去年同期成長逾8成，持續創單月新高。

國泰投信1月稅後淨利1.6億元，年成長19％。國際股市自1月下旬表現震盪影響投資人信心，惟1月新募集的美國ESG基金仍受到投資人熱烈申購，創下募集佳績，旗下ETF產品線在股市拉回之際更受到投資人逢低買進，在外發行單位數大增，其餘各項業務穩定發展。