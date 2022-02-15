遊戲族群公佈1月營收，大宇資(6111)在1月2日完成子公司紅陽科技交割，加上權利金收入，單月營收年增357.97％最大，另外，宇峻(3546)、橘子(6180)、鈊象(3293)因寒假過年旺季，加上有遊戲改版動能挹注，營收年增率呈現雙位數成長。

大宇資去年底宣布以1.37億元，取得第三方支付代收代付紅陽科技55.16％股權，納入子公司，1月2日完成交割後，併入營收，另外，並有權利金收入，營收攀高到2.24億元，年增357.97％。

宇峻進入寒假旺季，旗下休閒遊戲《拉斯維加斯》、《寶島娛樂城》又有過年紅包行情，《三國群英傳M》推出全新改版內容及2周年活動，吸引玩家回歸，單月營收創下歷年同期新高，為1.59億元，年增38.26％。

鈊象旗下《明星3缺1》邀請藝人蕭敬騰作為全新代言人，加上多款休閒遊戲搭上過年旺季，1月營收9.59億元，年增14.07％、月增7.68％，營業淨利4.5億元，稅前淨利4.71億元，年增14.6％、月增8.5％，每股稅前盈餘為6.67元。

橘子1月營收11.2億元，月增68.5％，年增19.3％，主力產品《新楓之谷》推出大改版以及其他多款遊戲皆推出寒假活動。香港遊戲橘子收入月增155％；GASH交易金額月增72％、新增會員數月增297％，橘子支付同步推出通路檔期活動，1月交易金額較年成長207％、交易筆數成長52％。

傳奇(4994)1月營收2.21億元，年減10.27％，營業利益0.43億元，稅前淨利0.3億元，去年9月以來最佳成績，每股稅前盈餘0.27元。

由於過年旺季，加上去年12月與真好玩(8491)合作推出《戰鬥吧龍魂》韓文版本，貢獻授權收入。另外，自行研發項目方面，《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版於去年10月正式上市，並規畫日版於今年內上市。

智冠(5478)1月營收5.41億元，月增9％，年減9％。子公司網龍(3083)研發中的手遊新作《天子傳奇S》1月下旬參展電玩展與，並延伸至NFT領域發展，於1月21日在OpenSea平台正式發行《天子傳奇S》原著港漫動態典藏NFT，首款推出《天子傳奇》漫畫主角「姬發」，結合數位收藏價值及遊戲虛寶回饋福利，成為粉絲爭相競拍收藏目標。

網龍也將積極擴展旗下IP合作機會，藉由自製研發與IP授權雙軌並行，持續提升市場佔有率。其中，《吞食天地》系列已啟動《吞食天地3 Online》IP授權合作，真好玩開發製作全新手遊《吞食天地3：放置版》，該作目前已開放台港澳事前預約。此外，網龍自研手遊《吞食天地M》去年下半年於大陸授權推出，也已陸續帶來營收貢獻。

真好玩1月營收0.82億元，月減16.39％，年減36.3％，真好玩表示，《吞食天地3：放置版》台港澳新馬地區事前預約活動引發玩家熱烈迴響，至今已吸引超過20萬人參與預約。接下來將以多地區、多語言版本的營運策略，除今年第一季搶先在台港澳新馬等地區，預計下半年將全力搶攻日本及韓國遊戲市場。