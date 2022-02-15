人工智慧(AI)廠商Appier沛星科技(TSE：4180)公布2021年營運成果，2021年營收達127億日圓，高於第二次調升財測數字，年增41％，連續兩年實現成長加速表現。全年毛利年增51％，毛利率三年內從40％提高到49％，EBITDA首次轉正，為4200萬日圓。展望2022年，Appier預期全年營收年增38％，達到175億日圓，毛利年增率預計將超越營收年增率，達到45％，EBITDA預期大幅增加至5.75億日圓，年增幅達1259％。

Appier在2021年第四季營收年增40％，創下39億日圓的歷史新高；第四季EBITDA創下歷史新高，來到1.29億日圓，利潤率為3％。淨收入留存率(NRR)維持在123.8％的強勁水平，這得益於既有客戶的成長以及客戶流失率創新低(僅0.73％)。

Appier去年全年NRR大幅提升至123.8％，新客戶淨增加數創歷史新高，2021年增32％，亞太地區和美國的總客戶數將近1100名。在推動成長的業務領域方面，電子商務持續展現強勁的需求。

2021年營收成長，其中，58％來自既有客戶，42％來自新客戶，包括美國市場滲透率開啟，採用第一方數據的產業趨勢，美國市場去年前三季季成長率大於50％，成長相當快速，到第4季貢獻4％的營收。

展望2022年，Appier抱持樂觀態度，預期全年營收將年增38％，達175億日圓，也使得EBITDA大幅成長，Appier跨區域和跨產品線的持續成長是實現2022年財務目標的關鍵驅動力。

Appier於2021年5月收購的全通路行銷平台BotBonnie正在與AI個人化雲服務平台AIQUA進行整合。藉此，客戶將得以享有整合Web、App和即時通訊平台的第一方數據，以提供端到端的個人化行銷與顧客服務，同時為其顧客提供相互串聯的個人化體驗並擴大參與用戶的規模。