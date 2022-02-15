國防部參謀本部通資電軍，也就是國軍「網路戰聯隊」南區指揮指管防護中隊一名林姓士官長，涉嫌在擔任代理主官期間，承辦廳舍整修及各項零件採購業務時，3年間要求廠商浮報價格並索取回扣28萬餘元，一審涉觸犯14起貪瀆罪，遭判7年2月，林員不服上訴，高雄高分院仍維持一審刑度。。

根據判決書，林姓士官長自民國106 年7 月1 日起至109 年4 月15日止，擔任國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊指揮防護大隊南區指管防護中隊機修支援隊高雄機動分隊士官長副分隊長，並代理該分隊之分隊長職務，綜理高雄機動分隊全般事務，及負責規劃執行該分隊轄內軍用通訊設備維護工作。

根據調查，林員因參加多期民間互助會，致每月應繳納會款已逾越自身經濟能力負荷，趁著辦理部隊小額採購期間，利用部隊執行廳舍檢修工程、廳舍管理、因具有採購需求權責，便假藉驗收收取廠商回扣。

林員同時趁著採購不斷電主機、發電機等電器用品，要求廠商浮報價格，甚至在108 年1 月間某日，向廠商要求「回饋」，廠商不願得罪林員，只好答應並使用行動電話之LINE，傳「扣除稅金只有10K 可以給你」訊息給林員，同意林勤智從中抽取1 萬元回扣，接著在次日於公司門口，將1 萬元之回扣交付予林員。

根據調查，林員前後共收賄14次，每次金額5千到3萬5千元不等，共貪得29萬8千元。一審期間根據一罪一罰，總計涉犯14罪，分處2年8月至3年不等徒刑，併執行刑7年2月，褫奪公權2年。

但林員不服上訴，林不服判決上訴高雄高分院，但又撤回2件，但高雄高分院審理後，12罪維持一審原判，12件仍然判處有罪。