國民黨立委陳以信日前進行外交訪問，分別與英國、美國的多名政治人物交流，也參訪行政部門，不過昨（14）日有陸媒稱陳以信是「暗獨」，並另外點名同黨立委林為洲之類人士是少數頑固派「以反共之名行反中之實」。對此，陳以信回應表示自己最支持中華民國，而支持中華民國絕不是反華，他最反對的是台獨！

中國人民政治協商會議全國委員會旗下媒體《人民政協網》，昨日刊登一篇報導，以「國民黨內少數頑固派」形容立委林為洲、陳以信之類的人士，稱他們披著藍營的外衣，讓民眾認為這些人是「親大陸派」，而當這些人說大陸壞話時，對於民眾的破壞力會比公開反對大陸的民進黨更大。

對於被陸媒點名一事，陳以信今早回應表示「不予置評」。陳以信說，自己最支持中華民國，而支持中華民國絕不是反華，他最反對的就是台獨。

陳以信說，國民黨未來的路線，應該是親美與和陸兼顧。陳以信表示，自己這幾年協助國民黨親美知美，呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定之策略，幫中華民國找到永續發展之方法，幫國民黨找到重新執政之路徑。

陳以信指出，民進黨政府最大失策所在，就是單邊押寶美國，完全斷絕兩岸關係發展可能，反讓台灣陷入失衡危險當中，但陳以信強調，中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華，否則就會是嚴重的誤判。