國際奧會宣布取消花式滑冰團體賽的獎牌頒發儀式！原因是金牌ROC隊伍的15歲女將瓦莉娃（Kamila Valieva）身陷禁藥風暴，雖然國際體育仲裁庭判決讓她繼續比賽，但是國際奧會有權喊停頒獎典禮。瓦莉娃接著還有女子單人項目，如果她摘下獎牌，頒獎典禮也會被取消。

奧運歷來一直有使用禁藥被抓的選手，瓦莉娃的情況比較特殊，她去年12月交出的A樣本，直到今年冬奧開幕之後才被驗出禁藥，俄羅斯奧會下達禁賽令隨即又撤銷，瓦莉娃幫助ROC（俄羅斯代表隊）摘得團體金牌，美國銀牌、日本銅牌、加拿大第4名。

美國奧會對此事件抗議最強烈，美國政府曾以斷絕金援來威脅WADA（世界反禁藥組織），要求他們依規定把俄羅斯踢出國際賽事。這次瓦莉娃事件被認為是美俄國際角力的延伸，俄羅斯表示全國支持瓦莉娃。

北京奧運的領獎方式與平昌冬奧相同，決賽結束之後不會立即頒發獎牌。以本屆冬奧來說，得牌選手當場只會拿到1隻金色花環圍繞的「冰墩墩」玩偶。他們辛苦拚到的獎牌要在另行舉辦的頒獎儀式才能領到，屆時會有現場觀眾為得牌選手們歡呼，也能彌補某些賽事缺乏觀眾的遺憾。

此次的瓦莉娃事件剝奪了他國得牌選手在冬奧期間上台領獎的機會。如果日後瓦莉娃的B樣本也被確定含有禁藥，ROC的金牌將被撤銷。