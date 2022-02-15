台灣電視劇《茶金》以1950年代的台灣茶業為故事背景，讓人再度憶起台灣茶的輝煌時期，事實上，茶葉至今仍是台灣非常有價值的經濟作物，觀察實價登錄以來，備註欄有登記茶園的農地交易，總價最高的是南投竹山鎮圓山段一處茶園，面積約4391坪，在2018年以4580萬元交易，包含地上製茶間一戶及製茶工具、機器設備，整個茶園和茶廠打包出售，購地還送製茶相關設備，讓新買家可以無縫接軌，直接經營使用。

進一步觀察2021年實價登錄，全台有4筆備註茶園相關不動產交易3筆出現在南投，1筆在坪林，且金額都不大，南投縣名間鄉名松路二段的一處茶葉加工廠，去年1月以1250萬元交易；而南投魚池鄉及竹山鎮也有茶園交易，成交總價分別為270萬元、400萬元。而新北坪林區233.33坪的茶園僅以150萬成交。

台灣房屋南投埔里加盟店店東羅克修表示，雖然看來茶園的總價門檻不高，但茶葉栽種的專業門檻很高，且需要有良好的排水系統，因此適合生長在海拔約400~700公尺的丘陵地上，像是南投縣名間鄉的松柏嶺、魚池鄉，地形相對平坦、氣候涼爽，就有不少茶園型農地，而茶園大多由相關製茶背景的人購買自用，多數也都世代相傳，不過若經營者要退休，年輕一代又沒有接手意願，就會轉手給其他茶農接收。

觀察目前市面上正在銷售中的茶園或茶廠，龍潭近三千坪茶園，開價8588萬，而南投魚池鄉則有一處觀光製茶廠，也是經營者的地主退休割愛，茶廠開價4500萬元尋找有緣經營的買主。

羅克修指出，這類大面積的茶園，對於已有銷售通路的大型茶公司頗具誘因，可導入機械化採收設備，不僅增加生產速度，解決人力問題，更能將茶業分級，穩定生產品質，進一步將茶原料供應至茶莊、茶飲店、瓶裝飲料加工廠等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然台灣咖啡館越來越多，不過喝茶的人還是不少，且台灣茶享譽國際，根據台灣區製茶公會的統計，2021年1-11月的出口量，比前一年同期增加91萬公斤，顯示茶葉市場在國際間的需求性。