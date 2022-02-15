二極體廠強茂(2481)董事會通過以每股80.8元公開收購虹冠電(3257)已發行普通股股份，強茂表示，此次公開收購取得虹冠電普通股股份，主要係基於財務性投資目的，亦希望能據此尋求雙方進一步的合作，包括但不限於：擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

強茂公司持續致力於半導體分離式元件的製造生產，產品包括二極體、TVS突波抑制器及電晶體，近年來專注於MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array等相關產品之設計開發，並佈局第三代半導體材料碳化矽(SiC)，可應用於資料中心、工控、車用，電動車及5G等高階市場。

虹冠電為電源管理IC供應商，產品包括功率積體電路、電源模組、場效電晶體、快速恢復二極體，產品應用主要範圍包括：消費型、電腦、工業等領域。2021年營收12.96億，虹冠電近年來營運績效及獲利均屬穩定成長，2021年前3季稅後盈餘為3.19億元，年增1.05倍，每股盈餘為4.01元；累計2021年合併營收為12.96億元，年增20.96%；2022年1月合併營收為7051萬元，年減29.99%。

強茂董事會通過，以新台幣每股80.8元公開收購取得虹冠電已發行之普通股股份，公開收購期間為2022年2月16日至3月17日止，預定最高收購數量為2400萬股(約30%股權)，最低收購數量為400萬股(約5%股權)，若收購股權比率達最低收購股數，此次公開收購即為成就。

強茂此次公開收購價格係依據獨立專家塗勝傑會計師所提供的收購價格合理性意見書，另參考虹冠電以2月14日收盤價68.5元計算，溢價為18%，及前10、20、60個交易日均價計算，溢價率亦分別達22.18%、22.72%、20.27%，以及其110年9月30日財務報表之每股淨值20.85元。

強茂表示，此次公開收購取得虹冠電普通股股份，主要係基於財務性投資目的；中長期而言，強茂投資虹冠電除了可以認列合理的投資收益外，亦希望能據此尋求雙方進一步的合作，包括但不限於：擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。