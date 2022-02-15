來自大陸的71歲國際知名導演張藝謀，出道多年曾執導過多部電影並多次在國際頒獎典禮上獲得大獎，在華語影視圈有著相當重要的地位，因此他也在今（2022）年收到當局邀請，擔任北京東奧會與冬殘奧會開閉幕式的總導演，精彩內容獲得大眾肯定。不過，近日張藝謀的愛妻陳婷卻忍不住在網路上替丈夫發聲，透露張藝謀因工作身體狀況惡化、已好幾個月得靠藥物控制才能正常說話，讓網友們相當震驚。

陳婷在昨（14）日情人節當天於微博上PO文，表示自己從一開始就不支持張藝謀接下冬奧開閉幕視總導演的職位，因為張藝謀在2008年執導並籌備夏奧的開閉幕表演時，她便知道過程有多麼辛苦與艱難，她透露張藝謀的生活幾乎都被工作填滿，吃飯吃很少，有時候甚至為了工作不睡覺，讓她相當擔心張藝謀的身體出問題，直呼「這種自殘式的工作節奏我實在看不下去，每一天都提心吊膽害怕他突然倒下，卻又無能為力」。

另外，陳婷還在文中透露，張藝謀在接近開幕式的最後幾個月，身體已快承受不住，連續幾天發著高燒還在工作，得靠藥物才能說出話來，有時候就連工作人員都看不下去要張藝謀先休息，但他卻堅持完成工作，讓陳婷看了相當不捨，忍不住表示「成功背後的代價是什麼？是正常的生活，是休息的時間，是健康，是生命」。

張藝謀的妻子陳婷昨日在微博上PO文透露張藝謀的身體狀況。（圖／微博@陳婷）

不過，陳婷這一席話也引來兩方網友論戰，有人認為「有些話真沒必要說」、「我實在不理解你的這番言論，這是導演願意奮鬥的事業，多少人想做都排不上號」、「雖然…但是…發這個不好吧」；另一派的人則表示「第一次由衷的希望一個人可以長生不老」、「張藝謀導演太不容易了，再堅持幾天就能好好休息」、「強烈建議國家把之前超生罰款還給張導，還要獎勵他」。