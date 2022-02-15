比莉、周湯豪是演藝圈著名的母子檔，其中，70歲比莉以豹紋造型、爽朗笑聲出名，而單身多年的比莉，則在昨（14日）西洋情人節時，被兒子周湯豪曬出她與「新男友」合照，只見比莉和壯碩的黑人猛男同框，兩人都身穿豹紋情侶裝入鏡，不過周湯豪事後則幽默發文說：「假的」。

昨天是西洋情人節，周湯豪則在社群曬出母親比莉和壯碩的黑人猛男同框照，只見該男子身形高大、健壯，褲子的花紋恰好是比莉熱愛的豹紋，而比莉則頭戴豹紋帽、穿豹紋外套，周湯豪則幽默寫下：「祝大家情人節快樂，算上我媽跟他新男友的照片，還穿情侶裝真可愛」，並在最後附註一句「假的」，透露一切是開玩笑。

周湯豪發文還吸引比莉到IG留言：「天啊！他不是我男友啦！哈哈哈另有其人」、「我男友叫布丁 普丁的弟弟哈哈哈哈」，母子隔空互動相當溫馨，網友也紛紛留言：「比莉姐真可愛」、「你是媽媽的正牌小情人」、「好速配，我指衣服」。

這張比莉和猛男的合照，其實比莉早在去年12月就曾PO過，當時她還幽默寫下：「哈囉 你穿豹紋褲喔 又六塊肌 豹豹朋友」，當時也引發網友討論：「哇好可愛喔！畢竟豹豹不是誰都能駕馭的」、「比莉姐好有趣」、「太酷了」。