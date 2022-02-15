美股周一大多收黑，道瓊工業指數下挫171點，台股今(15)日開盤以17978.44點開出後，隨即翻紅，重返萬八，一度來到18046.27點，漲48點，台積電開盤下跌4元，以633元開出，聯發科開盤則漲5元，開在1110元，貨櫃三雄持續揚帆，有1%以上漲幅，高端新冠疫苗獲得巴拉圭的緊急使用授權（EUA），激勵股價開盤跳空漲停，以265元開出。

華爾街憂心俄烏緊張情勢以及美國聯準會的升息政策，美股周一(14日)3大指數收黑，僅費城半導體指數小漲4.95點，漲幅0.15%，以3370.20點作收；道瓊工業指數下跌171.89點，跌幅0.49%，收在34566.17點；標準普爾500指數滑下跌16.97點，跌幅0.38%，收在4401.67點；那斯達克指數小跌0.23點，收在13790.92點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌1.02%，聯電ADR下跌1.76%，日月光ADR下跌1.10%。

台股14日大跌313.27點，收在17997.67點，跌破萬八，成交值2594億元，三大法人合計賣超239.4億元，其中，外資及陸資賣超206.74億元，自營商賣超52.49億元，投信買超19.83億元。