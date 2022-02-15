藍委鄭正鈐9日與台大教授賀德芬在立院召開記者會，名嘴彭文正也跨海視訊參加，指稱倫敦大學造假，身為LSE碩士的綠營新北市議員參選人黃韋鈞則在臉書貼出總統蔡英文的論文連結作為反擊，綠委蘇巧慧也留言支持。對此，旅美學者林環牆痛批，蘇巧慧是真無知，還是裝無知？另有網友起底黃韋鈞和蘇巧慧的關係，怒嗆他們只是為了挖選票，無是非可言。

黃韋鈞10日在臉書發文指出，身為LSE的碩士，找自己學校圖書館收藏的論文只是基本工，並連結蔡英文的論文網址回擊那些質疑蔡英文博士學位的人。而黃韋鈞的po文，也引來綠委蘇巧慧留言，直言「明明動動手指就查得到的資訊，為什麼非得要無視鐵錚錚的事實，再說蔡總統和LSE說謊呢」？黃韋鈞回應，「沒關係，我已經貼上連結，供所有不願面對事實的人參考」。

對於蘇巧慧的回應，林環牆今（15日）在臉書粉專「獨立觀察」發文指出，蘇巧慧是無知？還是裝無知？記得上回市議員選舉之前，前總統陳水扁的兒子陳致中，去年曾突兀地跳出來說論文門是「臭酸」。林痛批，看起來民進黨「政二代」多為投機型小政客，「他們有是非？有正義感嗎？請問蘇貞昌、陳水扁是否有答案」？

許多網友也在其PO文底下留言表示，「悲哀的是~立法公僕還裝無知」、「這些政客已經沒有是非之分，只有利益熏心」、「相信蔡為真的應可視為全都拿假的學歷吧」，

另有網友起底黃韋鈞經歷，表示「黃韋鈞是蘇巧慧立委辦公室的幕僚，蘇貞昌選新北市長時他也是發言人，是他們派系的子弟兵，所以他們就是計算過出來說這些鬼話，會挖到選票，完全沒有是非可言」。