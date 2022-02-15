日本桌球天后福原愛去年7月和江宏傑離婚後，同年底就傳出和同遊橫濱的高帥男擦出愛火，近日更被日媒爆料將升格為夫妻，發展算是十分神速，而男方的現況也被起底。

根據日媒《FLASH》報導，福原愛1月帶著新歡橫濱男見閨密，爆料閨密形容該男個性謹慎、溫柔、紳士，目前和福原愛半同居，當女方因桌球事業到處奔走時，他就會負責家務，且為了繼承家業已離開原東家。

其實早在去年3月，日媒《週刊文春》就報導過橫濱男的身份，長相神似職棒運動員大谷翔平，身高180cm，畢業於早稻田大學，出社會後年收入超過1500萬日幣（約386萬台幣），卻被公司同事打臉，稱橫濱男在公司資歷6年，年收大約是800萬日幣（約208萬台幣），並住在員工宿舍省開銷。

更驚人的是，橫濱男跟福原愛同遊時，還是已婚身份，直到11月才正式跟元配簽字離婚，緊接著再跟福原愛交往，橫濱男前妻向《週刊文春》坦承，離婚的原因跟福原愛有關聯。