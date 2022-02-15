中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建15日在大陸《環球時報》撰文指出，美俄歐三方深涉其中的烏克蘭危機成了眼下最大的地緣政治熱點，同時也成為一些人想像力過於豐富的「是非之地」，其中之一就是將烏克蘭危機與台灣問題相提並論。美國輿論和台灣民進黨當局是這種論點最賣力的鼓吹者。而他們將烏克蘭與台灣相提並論，隱藏著前提條件，實際上是設下話語陷阱。

崔洪建表示，部分美國政客和媒體將烏克蘭與台灣相聯繫的邏輯很簡單，仍然是試圖向國際社會兜售「民主對抗專制」的論調。他們宣稱，中俄正以相似的軍事手段威脅台灣和烏克蘭這兩個「民主國家」的生存，因此美國無論是夥同盟友與俄羅斯掰手腕，還是糾集「夥伴」對中國搞圍堵，都具有「維護國際秩序、捍衛民主價值」的正當性。

崔洪建表示，他們散布這種論調還有一些陰暗心理，擔心大陸會藉美俄在烏克蘭對峙之際「突然出手以武力收復台灣」，這無疑會讓美國在戰略棋盤上顧此失彼，既無法「保護烏克蘭」也無力「協防台灣」。因此美國將烏克蘭與台灣相提並論，既有強烈的意識形態宣傳動機，也有為預防歐亞同時生變、攪亂戰略布局而大造外交輿論的考慮。

崔洪建稱，美國被歐洲安全亂局扯住後腿、戰略資源調度左支右絀，在現實中的確對中國的戰略環境有利，但將烏克蘭與台灣相提並論，不應成為看待戰略格局和解決台灣問題的出發點。將烏克蘭與台灣相提並論隱藏著三個前提：一是將二者都作為所謂「民主國家」看待，二是將內政方式與外交手段混為一談，三是將烏克蘭和台灣都看作大國博弈的棋子。

崔洪建強調，烏克蘭問題歸根結底是大國博弈背景下的外交和安全問題，即便有彼時克里米亞問題的複雜歷史經緯，也改變不了當前烏克蘭問題的性質。而統一台灣是不折不扣的中國內政問題，將兩者混為一談難免落入將台灣等同於「國家」的話語陷阱，這正是台獨勢力極力想要將台灣問題國際化並藉此「正名」的目標，也是美國拚命想插手進來把水攪渾的真正用意。

崔洪建指出，當前在烏克蘭問題上出現的武力解決與外交談判之間非此即彼的激烈博弈，是國際關係中矛盾激化的典型場景，但解決內政問題的目標更長遠、手段更豐富、方式也更靈活。將台灣與烏克蘭相提並論，在實踐中也會掉入「片面依賴解決國際問題的方式來解決內政問題」的陷阱。烏克蘭或許擺脫不了成為大國博弈棋子或棄子的命運，但台灣問題不能跟隨美國的戰略節奏也被改造成中美博弈的棋子，否則就會在實質上模糊台灣問題的內政性質、削弱中方解決台灣問題的正當性和手段的多樣性。

作為負責任大國既要堅定捍衛國家利益，又要積極維護戰略平衡並在國際安全中發揮建設性作用，是中國在應對歐亞變局時應有的出發點。

崔洪建表示，在烏克蘭問題上，與寄望於美俄大打出手從而贏得片刻安寧相比，維護公平正義、積極勸談促和更符合當前中國的國際形象、戰略目標和國際社會的共同利益，實現地區穩定和戰略平衡也能帶來更全面持久的國家利益。

崔洪建稱，在台灣問題上，大陸當然不能被美國輿論「捍衛民主論」束縛住手腳，也不能被台獨勢力鼓噪碰瓷亂了定力，依然要多管齊下剛柔並濟，確保國家統一大業平穩有序推進。大陸自然也有耐心讓台灣台灣民眾多關注烏克蘭問題的走向，讓他們看明白美國在勉力支撐歐亞兩場博弈時如何力不從心，從而想清楚自身前途命運的真正希望所在。世界格局風雲變幻，如果選擇做別國的棋子，始終是把自己的命運置於他人手中。而台灣自古就是中國的一部分，台灣的命運當然要由中國人來決定和創造。