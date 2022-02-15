農曆年前商機湧現，超商雙雄統一超(2912)及全家(5903)1月合併營收同步創下歷年同月新高，由於2月適逢農曆新年與9天連假，統一超7-ELEVEN持續掌握節令商機，並持續深耕OPEN POINT熟客生態圈，整合線上線下服務滿足消費需求，營運樂觀可期；全家則推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，加上春節後開學開工的促銷活動，希望能挹注業績向上。

農曆年前年菜預購、年節禮採購及福袋等買氣挹注，統一超及全家1月合併營收聯袂攀升，其中統一超1月合併營收為236.95億元，月增1%，年增6.76%，全家1月合併營收為73.81億元，月增1.6%，年增4.74%，均創下歷年同月新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN掌握年節商機，藉由OPEN POINT會員生態圈有效推升「開運金喜福袋」及「福虎生風經濟日」等主題活動效益，同時推出雲端禮物卡數位紅包等，創造話題且帶動成長；轉投資事業統一速達、統一精工、悠旅生活、統一生活及安源資訊等表現亮眼，有效挹注整體營收。

7-ELEVEN持續創新，瞄準輕自煮料理需求，領先同業獨創「OPEN NOW」便利快超市模式，將門市擴大設置冷凍與生鮮結構專區，並串接外送服務，拓展生鮮雜貨商機，相關商品銷售穩健成長。此外，疫情期間消費者養成自煮習慣，門市年菜預購、i預購熱銷3C通訊、美容保健品等，帶動整體預購業績成長。

再者，7-ELEVEN持續拓展聯名美食，同步掌握年節需求，部分鮮食商品換上新春限定包裝、推出個人化佛跳牆、祭祀過節需求也帶動奮起湖便當系列、蒲燒鰻御膳等商品熱賣，亦推出全新的熱壓餐點「阜杭豆漿-蔥蛋厚燒餅」，帶動整體鮮食類別成長近1成。

7-ELEVEN以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等3大主題推出超過百款禮盒，滿足外出拜年送禮、居家聚會需求，帶動一般食品類別成長近5%。CITY系列飲品則配合1月新春檔期活動、行動隨時取多元案型優惠等，使得整體飲料類別成長近1成。

因春節送禮、年節採買的網購需求升溫，帶動交貨便、賣貨便、快收便、常溫與冷凍包裹使用頻率增加，帶動相關業績較去年同期成長超過2成。

受惠於店數與鮮食成長，並掌握消費市場進入春節年前氛圍，應景商品如福袋、禮盒、年菜預購買氣勃發，90萬個福袋完銷，年菜與禮盒在APP會員電商全+1商城的助攻下銷售暢旺，因應虎年到來而推出的跳跳虎集點加價購活動也掀起話題，推升全家1月合併營收達73.81億元，月增1.69%、年增4.74%。

在鮮食部分，便當、微波主食、調理麵品群的業績成長1到2成，輕食類的沙拉在永豐餘聯名操作下也有所提升。去年玉子鰻魚飯熱銷、帶頭掀起來超商吃鰻魚飯的風潮後，今年再次選在1月操作「鰻魚專門店」，推出多款新品，從烤飯糰、便當、茶泡飯，以嚴選日本白鰻再次帶動主食類鮮食的成長。

截至111年1月31日止，統一超總店數為6424家，全家便利商店總店舖數達3999家。

展望2月，統一超表示，7-ELEVEN持續掌握節令商機，因應消費者需求推出「珍愛草莓」全新主題活動，並持續深耕OPEN POINT熟客生態圈，打造多元活動與會員專屬回饋，攜手foodomo等三大外送平台擴大商品選擇與指定優惠，整合線上線下服務即時滿足消費需求，架構被消費者依賴的服務平台。

全家表示，適逢今年農曆新年與九天連假，將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，以及春節後開學開工的促銷活動，皆可望有助業績向上。