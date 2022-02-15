第 24 屆冬季奧運賽事如火如荼進行中，在 2 月 7 日登場的「花式滑冰團體賽」項目上，最終由俄羅斯收下金牌，隊裡其中一名年僅 15 歲的選手「瓦莉娃」（Kamila Valieva）也靠著驚人表現寫下奧運新猷，成為史上首位在奧運完成4周跳的女子選手！

▼而且成功跳了不只一次，是兩次！

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在該團體賽的長曲項目中，瓦莉娃以 178.92 分打敗各國好手，比位居第二的日本選手坂本花織的分數 148.66 多了大約 30 分。值得一提的是，她在一段表演中就做了兩次四周跳，雖然在挑戰第三次的時候因出現失誤而顯得有些懊惱，也依舊不影響她的亮眼成績，順利成為奧運史上第一位完成四周跳的女子選手。

作為本屆北京冬奧最年輕的運動員之一，瓦莉娃在出征奧運之前，早已是體育界的關注焦點，還曾在 3 個月內打破 9 次世界紀錄，如今更是女子短曲、長曲和總分的世界紀錄保持人，因此也理所當然地被公認是今年冬奧的奪冠大熱門。

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而瓦莉娃之所以有如此不凡的成就，都要從 3 歲那一年說起，當時經常生病的她，被媽媽送去學芭蕾、韻律體操和花式滑冰，希望藉此鍛鍊身體，最後瓦莉娃則選擇繼續鑽研花式滑冰，原因很簡單，就是因為太喜歡了。

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不過，瓦莉娃也曾說過，小時候的芭蕾和體操並沒有白練，過去紮下的穩固基礎，也對她在編排花滑的動作上起到了很大的作用。此外，她對於「音樂」也有很高的敏銳度，可以精準地將動作、歌曲相互融合，看過她滑冰的人一定都能深刻感受到這一點！

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「對我來說，一個新的世界紀錄意味著訓練沒有白白浪費。世界紀錄是一種激勵，我完全地融入在表演中，感覺就像在冰上講故事。當你忘記自己的身體狀態時，這是一種很愉悅的感覺！」瓦莉娃說。

除了運動表現令人讚賞外，瓦莉娃的美貌也在網路上掀起廣大討論，身為一名花滑選手，體態的部分已不必贅述，而那一抹甜美笑容和水汪大眼，更成功地擄獲各國網友的心。況且，她今年才只有 15 歲，未來的發展（育）肯定精采可期，就讓我們繼續關注這位花滑新星的表現吧！

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