國際滑冰總會（ISU）研究發現青少年運動員具有比成年人更大的優勢，他們的體型還未發育完全，更加輕盈靈活，同時已有能力掌握足夠的滑冰技巧，做出那些成年運動員難以做到的跳躍旋轉動作。滑冰總會研議從2023-24賽季開始，成年組的年齡下限將從15歲提高至16歲，隔年再提高至17歲。

根據實戰成績來統計，特別是女子組最為明顯。近6屆冬奧女子滑冰冠軍，其中4位是未滿18歲的青少女選手。特別是在該項目展現統治力的俄羅斯，他們派出的金牌女將幾乎都在17歲以下。札吉托娃（Alina Zagitova）冬奧摘金時年僅15歲，世錦賽金牌席芭柯娃（Anna Shcherbakova）16歲。本屆北京冬奧，在花滑團體賽碾壓各國選手的ROC女將瓦莉娃（Kamila Valieva）也才15歲。

女子運動員在第二性徵成熟之後骨盆變寬，臀部、大腿更容易堆積脂肪，難以對抗這些體態輕盈的青少女。另一個證據是這些天才少女的表現有很多在成年之後明顯衰退，顯現她們一定程度是在青春期占據了生理優勢。

情況類似的還有女子跳水，全紅嬋在東京奧運摘金時僅有14歲，她跳出兩次滿分，總分幾乎贏過銅牌選手100分。伏明霞在1992年奧運摘金時只有13歲，後來成年組參賽門檻被提高至14歲。東京奧運新增的滑板賽也被青少女統治，日本女將西矢椛以13歲11個月之齡摘金，13歲半的巴西女將Rayssa Leal獲得銀牌。