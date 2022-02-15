生活習慣需要從小培養，一名女大生表示，家裡的環境一直以來都很髒，因此對髒的容忍度很高，夜裡睡覺會聽到蟑螂的腳步聲，蟑螂數量多到，曾經一個晚上掃出200隻，直到大學和同學和合租房子，對比他人的生活習慣，才發現自己原來這麼髒。

原PO昨（14）日於論壇《Dcard》指出，從小家裡就很髒，但好友的家裡更髒，飲料打翻在地上也不會清潔，「所以我一直覺得我家還好」。她透露，家裡的食物常放到過期還在吃，冰箱更是存放餿水的地方，不僅冰到壞掉不丟，新的食物也一直往上堆上去，冰箱內的層板也都是乾掉的食物殘渣。

原PO說，廚房內的瓦斯爐、抽油煙機、鍋蓋、餐具及刀具等也都布滿陳年油垢；廁所的狀況也是一樣，整個馬桶都是尿垢，地上還有因汙水孳生的小蟲，上廁所時還能看到牠們在爬行。除此之外，每晚都是蟑螂的腳步聲，她為了提防蟑螂進房間，在地上放滿塑膠袋，只要蟑螂走過就會發出很大聲響，「我才能及時發現，有次睡前我在廚房噴殺蟲劑，隔天掃出200多隻蟑螂，因為數量太多了，我還特地數了一遍」。

原PO指出，上大學後和室友合租房子，對方告訴她用過的衛生棉要捲起來再丟掉，她才發現自己過去有多髒，因此開始學習別人的習慣，慢慢變得愛乾淨，「所以放寒假再回到家，我差點髒死在家裡」，認真地打掃環境，但家人都不願配合，「我以前怎麼有辦法那麼髒的環境活這麼久？」

貼文曝光，網友看得頭皮發麻，「有蟲在爬我完全不能接受欸，一整個頭皮發麻」、「蟑螂那個我真的不行，光想就起雞皮疙瘩」、「光看文字我就要吐了」、「良好的習慣真的從小就要培養，很多人等到長大就改不回來了，恭喜妳迎接新的人生」、「剛吃飽看到這個表示…妳到底是怎麼待20年的？好佩服」。