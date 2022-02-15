中國大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346）自結，1月合併營收5.6億元，主要受惠於對岸新車銷售保持良好的表現，再加上新能源車滲透率持續提升，帶動麗清的LED車燈模組保持出貨暢旺，挹注元月營收創同期次高。惟因去年同期部分新車款訂單提前出貨，墊高營收基期，使得1月營收年減14.38％。

麗清表示，今年首月延續去年第四季產業旺季效益，受惠晶片缺料問題逐漸趨緩，在年前返鄉的購車潮以及新能源車市場份額快速增長下，帶動主要客戶持續加大LED車燈模組、車頭控制器等產品的拉貨力道，挹注公司持續提升產能稼動率以滿足客戶先前因晶片問題遞延之訂單，創造1月營收改寫同期次高。

根據大陸乘聯會《2021年汽車市場分析及2022年展望》報告指出，目前對岸新車銷量於全球車市占比已來到32％，且新能源車之滲透率達16％，整體乘用車銷售亦將持續成長，而LED車燈可使車輛達到節能減碳、輕量化與更加酷炫的視覺表現，使得品牌車廠加速新車導入LED頭燈、日行燈、尾燈等外部光源部件的滲透率提升，在此市場環境下有助於創造麗清有利之業務拓展環境。麗清目前電動車款式占公司整體出貨約兩成，再者，深耕大陸市場多年，致力提升在LED車燈模組關鍵光學、結構設計、散熱效率及電子整合的關鍵技術實力，持續深化與主要客戶的合作關係以及開拓更廣的市場版圖，皆創造麗清保持良好訂單能見度。