台股加權指數15日開在17978.44點，權王台積電（2330）開低在633元，壓抑指數表現，惟航海王長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）因元月營收創新高，早盤股價漲逾1％，拉抬指數向上，航空雙雄及IC設計股亦獲買單拉抬，指數由黑翻紅，奮力反彈，上漲逾40點。

美股14日下跌，持續受到俄烏局勢緊張的影響。道瓊工業平均指數2月14日終場下跌0.49％（171.89點）、收34566.17點。

那斯達克指數下跌0.24點、收13790.92點。費城半導體指數上漲0.15％（4.95點）、收3370.20點。

中信投顧指出，全球主要股市因俄烏戰事升溫衝擊紛紛大跌，台股失守萬八關卡，短線量價轉空。

台股14日以下跌313點長黑中斷日線連六紅，一舉摜破短均、月線支撐防線，驚驚漲走勢暫告一段落。電子指數相對大盤弱勢，失守季線，電子族群潛在籌碼浮額相對凌亂，短線台股盤勢將震盪整理。

不過，多方並未完全棄守，量能在大盤重挫壓力下，未見驟增回升 跌停家數亦僅呈極低個位數來看，盤面氛圍未如想像中恐慌，倘若近日俄烏衝突發展未見惡化，台股出現連續重挫機會並不大，操作不殺低。