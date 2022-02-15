2022年除疫情仍持續影響以外，全球晶片荒、船運量滿載的狀況仍相當嚴重，台灣機車產業也不例外，機車業龍頭的光陽工業也深受影響，光陽執行長柯俊斌表示，以燃油機車來說，從碼表、煞車到整個排油引擎的控制，晶片缺一不可，而電動機車在煞車控制、馬達、電池，晶片也是不可或缺的原料，不論電車或油車，都難逃晶片短缺影響！

他表示，以國內市場來說，光陽將依照庫存及展示狀況，盡可能將機車提供給需要的消費者，但國外地區不僅要考量各國的訂單量，甚至連同船運時間都是問題。整體而言，晶片荒問題，讓台灣機車產業從內銷、外銷到代工三大面向都深受其害

柯俊斌預估，此波缺晶片潮應該要到今年中後才有可能逐步緩解，光陽去年就有超過3萬輛的機車內外銷訂單還無法消化，因此他建議消費者「有車就買」趕快下手訂購，不然當前缺車、缺晶片的狀態下將一車難求，稍微猶豫就會錯過購車機會。

針對台灣銷量市占最高的實用型機車，光陽於新春檔期祭出優惠方案「新名流125新氣象起動」，即日起至2月25日前，配合政府環保署汰舊補助、政府汰舊換新貨物稅減免、廢車回收金等，光陽再加碼8000元購車金、新春加碼4000元或分期零利率（3期/12期）二擇一，享有光陽新名流125汰舊換新最低46500元起。

「開春賞NICE有金喜」活動即日起至3月28日止，消費者只要於活動期間至光陽指定銷售門市賞車，掃描店內QRcode線上填寫資料，即可參加多重抽獎活動，第一重「週週抽」千元購物禮券、歐舒丹禮盒，第二重再抽全國最省油Nice XL、iPhone 13（128G）等大獎。