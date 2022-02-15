三立電視台董事長林崑海，日前傳出罹患頭頸癌病危消息，當時三立電視台回應：「董事長還在靜養中，謝謝大家關心。」不過昨晚於醫院病逝，享壽70歲，據悉，家屬當時都陪伴在旁，陪他走完人生最後一程。

「海董」林崑海去年傳出罹癌住院消息後，健康狀況亮起紅燈，就連民進黨內友人也不敢太打擾，中秋節左右一度恢復好轉，當時總統蔡英文得知消息後，就曾表達關切之意，更趁著南下時前往探視，如今傳出病逝消息，三立剛剛對外發聲明表示：「三立媒體集團董事長林崑海，已於民國一百一十一年國曆二月十四日，晚間十點二十八分病逝於高雄榮總，享壽七十歲。家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。三立媒體集團感謝各界關心。」

國小畢業的林崑海，原先開計程車謀生，後來轉換跑道與妻子及妻弟張榮華合資經營錄影帶事業，當年更以「豬哥亮歌廳秀」奠定在影視圈地位，隨後進軍有線電視市場，推出三立頻道，後來更名為三立電視台，意即「三足鼎立」之意，多年來打造無數經典本土8點檔連續劇及綜藝節目，從小黃司機變為身價百億的影視霸主。

林崑海政治傾向鮮明，加上握有政論節目話語權，一度成為左右民進黨勢力的媒體大亨，此外，精準投資房地產的眼光，曾於法拍市場標下高雄八五大樓的建台百貨，讓他在商場闖出一片天，近年退居幕後加上身體欠安，鮮少出現於公眾場合，如今傳出病逝消息，為他傳奇一生劃下句點。