「泰式打拋豬」、「月亮蝦餅」、「白菜滷」一道道香噴噴的「媽媽味」，西洋情人節和元宵前夕，台中市警三分局東區分駐所志工媽媽用自己的拿手菜慰勞波麗士大人，充滿媽媽的味道，也讓員警們直呼好溫暖、好有家的感覺！
台中市政府警察局第三分局東區分駐所日前晚間舉辦警察志工聯繫會報，在所長張竣詒的邀請下，東區志工分隊長吳淑美號召志工媽媽們挽起袖子親自下廚，一人一菜端出「泰式打拋豬」、「月亮蝦餅」、「白菜滷」、「香煎鮭魚」、「美味烤鴨」等一道道香噴噴的「媽媽味」，在西洋情人節前夕慰勞員警同仁平日的辛勞，享用佳餚的同時，更不忘交換協勤心得，透過肯定及鼓勵增強志工及員警間的凝聚力，讓警民合作打擊犯罪能發揮最強的功效。
東區所所長張竣詒感恩地說，員警24小時執勤，即使是各大重要節日仍堅守崗位，守護社區安全。而志工們平時默默付出，協助員警在派出所裡服務民眾，是員警們最堅強的後盾，無論是協辦活動、環境維護、不時端出美味的水果甜點、甚至是協助安撫走失幼童及報案民眾都難不倒她們，也讓充滿陽剛之氣的派出所增添一抹溫柔的色彩。
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