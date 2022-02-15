美警告俄羅斯隨時可能攻擊烏克蘭

美國官員說，俄羅斯已將部分遠距砲彈和火箭發射器移到射擊陣地，對烏克蘭構成威脅。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）14日報導，部分俄軍已離開集結區，開始進入「攻擊準備位置」，而這和13日調動的狀況不同。

這位官員說，美國認為俄羅斯會在本周末前攻擊烏克蘭，但不確定會採取哪種形式。一旦俄羅斯展開攻勢，由於美國在地面不會有部隊，在空中也沒有偵察機，加上俄羅斯會進行網攻和電子戰，以屏蔽通訊，因此美方對狀況的掌握將大減。

美國官員說，如今俄羅斯已有80%發動全面侵略所需的兵力，而其他部隊還在路上。目前有超過10萬俄羅斯大軍集結烏克蘭邊境，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日警告，俄羅斯總統普丁基本上隨時可能下令侵略烏克蘭。

俄蓄勢輾壓烏克蘭 為何北約不會阻止

據CNN新聞網報導，儘管美俄都說，他們仍未放棄外交談判，但五角大廈發言人柯比（John Kirby）周一在簡報中說，普丁仍在增加陸、海、空中可動用的武器選項。他指出，普丁除了加派步兵和裝甲車外，還增加了防空飛彈防禦系統和戰機。此外，普丁在黑海集結的軍艦中，至少有6艘是通用登陸艦，以運送部隊上岸。

另一方面，柯比說，近幾星期來，俄方還增加了後勤與保障能力，以確保若要拉長駐軍時間能滿足所需。