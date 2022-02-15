新北市板橋街頭凌傳出槍響。今(15日)凌晨3時許，板橋分局埔墘派出所在新北市莊敬公園一帶巡邏時，發現一名蔡姓駕駛，在路旁違停怠速，警員覺得蔡男神情有異，立刻上前盤查﹑未料蔡嫌竟直接加足油門往板橋方向逃逸，警方立刻前呼叫警網圍捕，在萬板大橋上攔到人車，但蔡仍不願配合下車，甚至直接衝撞警用機車，現場員警立刻掏槍朝車輪連開3槍，並將蔡嫌壓制。

板橋凌晨槍響，毒蟲遭警方壓制。(高佩琦翻攝)

根據警方調查，蔡嫌目前正因毒品案件遭通緝，凌晨3點時，將小貨車違停在公園旁，警方上前攔查，蔡拒絕受檢，立刻駕駛自小貨車從板橋往北市方向逃逸，中途又折返回板橋，並沿環河路加速行駛。

板橋凌晨槍響，毒蟲遭警方壓制。(高佩琦翻攝)

警網在萬板大橋上攔到蔡嫌車輛時，他仍不願配合下車，還當場直接衝撞警用機車，警方為防止遭受危害，立刻朝車輪開了三槍喝止，蔡嫌繼續往環河西路4段逃逸，最後甚至直接把車丟在路邊，警方趁機從後面追趕壓制並逮捕。

逮捕過程中3名警方手腳多處擦傷，蔡嫌頭部擦傷，還好經送醫治療後，並無生命危險。訊後，發現蔡嫌竟是毒品通緝犯，依毒品通緝、妨害公務及公共危險等罪嫌移送偵辦。