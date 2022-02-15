桃園燈會因應疫情全面取消動態演出，但仍吸引許多民眾到場參觀，市長鄭文燦15日宣布，靜態展燈延長到2月28日，這段時間沒有出外旅遊的市民，可以到老街溪參觀。他也提到昨天社區篩檢站採檢人數略有下降僅231位、機場專案採檢也有393位，將待下午記者會再報告採檢結果。

鄭文燦說，目前桃園燈會在老街溪舉行，雖然取消動態活動，但靜態展燈仍吸引很多民眾參觀，目前廣受市民好評，市府決定延長靜態展燈到2月28日，呼籲這段時間沒有出外旅遊者，可以到老街溪、新勢公園、光明公園參觀燈組，但要全程戴口罩，做好防疫規範。

鄭文燦也提到，昨天社區篩檢站採檢數略有下降、僅231位，另外機場專案採檢393位，將於下午指揮中心記者會過後，再報告採檢結果。

鄭文燦說，第22期疫苗接種進行中，仍希望大家盡快來接種，第一到三劑都打好打滿，提升保護力、預防重症，雖然春節期間桃園克服疫情困難，但打疫苗仍是重要的事，市府仍會專心以讓市民打好三劑為目標。