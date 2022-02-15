吳姓老翁捧49萬現金到銀行匯款，行員察覺有異通知警方，及時阻止一場詐騙案。（大甲警分局提供）

台中市74歲吳姓老翁日前捧49萬現金到銀行匯款，行員詢問要匯給誰，吳翁情急之下稱給曾姓女兒，由於不同姓氏讓行員起疑，遂通知警方，警方到場了解後，得知又是一樁虛擬貨幣詐騙案，苦口婆心勸老翁，及時保住老本。

大甲區吳姓老翁日前捧49萬元現金至銀行欲匯款，劉姓行員詢問要匯款給何人，吳翁聲稱給曾姓女兒補貼買房，劉姓行員覺得有異，懷疑吳翁與女兒怎會不同姓氏，遂報警請派出所協助了解。

義里派出所巡佐黃文癸、警員何秩騰抵達現場，吳翁不願多做解釋執意匯款，轉身欲至其他銀行，員警仍不放棄陪同老翁，沿路解釋近期詐騙手法，並請他返所休息，老翁這時才說，多年不見好友突然加LINE，並拉他進投資社團，先前投資23萬元小有獲利，這次欲投資虛擬貨幣「Bit-C」49萬元。

員警一聽便知是常見的假投資真詐騙手法，常常讓被害人嚐到小甜頭後再詐騙鉅額款項，經耐心講解苦勸，並查證他先前匯款的帳戶已成警示帳戶，吳翁這恍然大悟點頭答應不再匯款，非常感謝員警極力攔阻守護養老積蓄。

大甲警分局表示，劉姓行員機警發現匯款人與收款人不同姓氏，通報分局員警聯合阻詐成功，行員機警行為以及員警極力攔阻為警民合作最佳典範；也呼籲詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙集團詐騙手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。