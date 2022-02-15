美國智庫傳統基金會及華爾街日報公布最新《2022經濟自由度指數》(2022 Index of Economic Freedom)，台灣在184個經濟體中排名第6名，維持去(2021)年全球排名，僅次於新加坡(1)、瑞士(2)、愛爾蘭(3)、盧森堡(4)、紐西蘭(5)；亞太地區排名第3，優於鄰近韓國(19)、日本(35)、馬來西亞(42)、泰國(70)、及中國大陸(158)。

台灣平均總得分80.1，較去年78.6分增加1.5分，首次挺進至「經濟自由」國家之列，因為平均標準總分需超過80分，僅與第4名盧森堡(80.6)及第5名紐西蘭(80.6)相差0.5分，再創歷年最佳得分成績；國發會表示，今年相關部會將延續推動經濟自由化的動能與企圖心，展望明年《2023經濟自由度指數》台灣可望持續推進排名。

經濟自由度指數是以4大面向(法律制度、政府規模、監管效率及市場開放)及12項評比指標進行評比；今年發布之《2022經濟自由度指數》評比期間為2020年7月1日至2021年6月30日。台灣這次12項評比指標中，有4項指標得分進步：以司法效能(94.2)增加21.3分最多，投資自由(70)增加10分居次，再次勞動自由(68.7)增加8.3分，貨幣自由(86.1)增加1.8分。

國發會分析，今年台灣「司法效能」指標得分94.2分，增加21.3分最多，是提升總得分的主因，台灣於2020年7月以後，司法院推動司法E化，建置科技法庭等措施，因應COVID-19疫情之法院正常運作，制定施行「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，並建置商業法院審理重大商業紛爭等，提升司法透明度及便利度措施，獲得今年經濟自由度指數評比的肯定。

「投資自由」指標得分70分、增加10分居次，國發會分析，分數增加的主要原因在於去年2、3月經濟部進行二項友善外資投資措施，包括：建置「加速外資投資審查流程」，及「友善外國人來臺投資取得我國梅花卡及就業金卡快速審查」等機制，此努力獲得此評比的肯定。

「勞動自由」指標得68.7分增加8.3分，主要是《2022經濟自由度指數》肯定勞動部制定「中高齡者及高齡者就業促進法」，以提升中高齡勞動參與及促進高齡者再就業。另「貨幣自由」指標得86.1分增加1.8分，主要原因是中央銀行因應金融數位化及外匯業務經營趨勢，簡化銀行申請許可辦理外匯業務等措施。

國發會去年著手彙整相關部會過去1年推動經濟自由化成果之工作，完成《2021年臺灣推動經濟自由之說明》送美國傳統基金會參考，以於今(2022)年評比中確實反映政府推動經濟自由化的改革努力與成果；國發會認為，《2023經濟自由度指數》可望持續推進排名。