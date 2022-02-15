因應全球疫情延燒，經濟部也推動製造業相關防疫紓困措施，例如工業區、加工出口區、國營事業土地租金緩繳1年或減租2成等政策，期望幫助產業度過難關，信義全球資產「2020至2021年工業地產交易熱區」統計結果也跟著出爐，台灣六都中就有9個行政區交易金額飆破百億，前三名分別是台南市安南區236億元、桃園市龜山區176億元及高雄市仁武區153億元。

全台有9個行政區工業地產交易破百億！冠軍落在台南市安南區

從過去2年的實登資料可發現，全台共有9個工業地產交易破百億的行政區，包含新北市新莊區124億元、土城區106億元，桃園市龜山區176億元、蘆竹區148億元、楊梅區143億元及中壢區116億元，南台灣僅有台南市安南區236億元與高雄市仁武區153億元、大寮區112億元，數目非常可觀。

image source:《DailyView網路溫度計》製表

地理交通優勢成交易熱區！政府打造科技廊帶引企業進駐

冠軍台南市安南區交易熱點集中在台南科技工業區，因政府積極規劃交通建設與新產業用地，大幅提升企業進駐便利性，第二名桃園市龜山區具有地理區位、產業多樣性優勢，熱門交易區為華亞科技園區，第三名則是高雄市仁武區，行政區內有產業園區、南部科技廊帶，加上國道1號、10號交通路網連接，將仁武產業園區打造成熱門新興工業區，吸引大批廠商進駐。

工業地產近2年「南霸天竄起」！柯宏安曝未來可能發展

信義全球資產總經理柯宏安說明，「近年因北部工業區土地價格上漲，南部各縣市政府又積極設置產業園區，較大的土地面積也讓許多科技大廠紛紛向南進駐，帶動相關供應鍊發展，所以工業地產交易明顯有『南霸天竄起』的局勢。」

對於未來工業地產市場發展，柯宏安則分析足夠腹地、產業鏈群聚性、交通便利性、鄰近有可滿足就業人口居住與商業機能區域受惠最多，他也認為科技及傳統產業須設置更高規格AI智慧型廠房提升產能，電商物流業則應有倉儲運轉空間紓解龐大物流需求，加上未來台商投資台灣方案持續回流，都能強勁供應今年工業地產需求。

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