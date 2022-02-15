過去三年晶片荒嚴重，各大廠紛紛砸重金擴廠、擴產，隨著終端需求逐漸獲得滿足，市場對於今年晶圓代工產業能否維持高檔獲利持懷疑態度，不少專家紛紛警告明年將出現供過於求危機，在此背景下，傳出台積電化被動為主動，向客戶爭取更為明確的下單或長約規模，此舉被認為將給二線廠壓力。此事引起PTT網友們熱烈討論，「28nm量大的準備血海一片」、「那些愛漲價的二線廠，全部打回原形」、「難怪外資投信狂賣，真的都先知道消息，跟當初面板一樣。」

DIGITIMES報導，由於晶片產能過剩危機可能在2023年提前報到，傳出台積電化被動為主動，積極爭取客戶更為明確下單及擴大長約規模，此舉將衝擊龐大的對手群，有晶圓代工業者指出，若2023年供需反轉成真，訂單可能流向台積電，部分二線業者代工報價甚至可能在價格競爭下，不得不降價求單。

不僅如此，由於過去幾年晶圓代工價格全面上漲，使得二線廠的價格競爭優勢消失，龍頭台積電也有望靠著優異的代工品質與龐大產能吸引更多客戶，二線廠的未來的營運壓力隨之增加。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人提及以成熟製程為主聯電可能首當其衝，「早就說聯電沒護城河，沒有長期投資價值」、「二弟要被大哥推出去送頭囉」、「二哥現在隨便空隨便賺，兩年後回到15」、「二哥、世界、蝗蟲電RIP」、「什麼二哥，是二弟要被大哥幹翻了。」

有網友提到，過去兩年因成熟製程漲價受惠的廠商恐被打回原形，「笑了，台積電相對用品質打價格戰，來爭取市占」、「那些愛漲價的二線廠，全部打回原形」、「去年漲價爽也爽完了，接下來就該供過於求了」、「這不是預料中的事嗎？記憶體演過一次」、「28nm量大的準備血海一片」、「難怪外資投信狂賣，真的都先知道消息，跟當初面板一樣。」