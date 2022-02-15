2019年由大陸演員張雨劍與吳倩所主演的青春甜寵劇《我只喜歡你》，除了故事劇情吸引人外，男女主角戲外爆出假戲真做也讓不少戲迷相當開心，不過兩人緋聞傳了2年始終不曾對外承認，直到去年3月才鬆口坦承結婚並育有一名女兒，讓眾人相當震驚。不料，這段婚姻只維持不到1年，女方便在昨日宣布離婚，再度令外界傻眼。

據了解，吳倩與張雨劍在合作期間多次被拍到偷偷約會，甚至同居的照片，但兩人始終不願承認戀情，而這段時間張雨劍還不斷以「單身人設」上節目，與其他女星配對湊成CP，直到2021年3月兩人因再也隱瞞不了而公開婚訊並透露共同育有1名女兒，讓不少人大感驚訝。

《我只喜歡你》男女主角張雨劍與吳倩戲外假戲真做。（圖／微博@青春劇我只喜歡你）

不過，沒想到這段婚姻維持不到1年，吳倩便在昨（14）日情人節當天於微博上發文，簡單表示「單身姑娘們的情人節約會」，並附上與女兒在公園裡開心玩樂的合照，宣布離婚。隨後，張雨劍也在微博上發文，表示「感恩曾經美好的相遇，未來漫漫長路，我們還是孩子的父母與彼此最親密的好友」並標註吳倩，而兩人從低調瞞婚到高調宣布離婚的過程，都令網友相當傻眼。

不過，對比過去吳倩對於感情不願多說，張雨劍則是不停塑造「單身」形象，讓不少人替女方抱屈，紛紛留言「恭喜美女遠離軟飯鳳凰男」、「吳倩大美女加油專心搞事業吧」、「結婚生孩子不官宣，離婚卻在情人節官宣」、「男的不行，離開他是明智的選擇」、「第一次為女名星離婚歡呼」、「就是說張雨劍是連標註都不想標註的人」。

吳倩官宣離婚。（圖／微博@吳倩mine4ever ）

張雨劍官宣離婚。（圖／微博@張雨劍 ）